Treinador da Suíça define equipe para a estréia na Copa O técnico da seleção da Suíça, Kobi Kuhn, se mostrou satisfeito com a atuação de sua equipe durante o amistoso realizado neste sábado, contra a China, em que os suíços venceram por 4 a 1, em Zurique. "Temos motivos para estarmos contentes", disse o treinador ao jornal local Le Matin Dimanche. O treinador destacou o desempenho da dupla de atacantes formada por Alex Frei e Marco Streller, responsáveis pelos quatro gols da equipe (dois de cada um). Para Kuhn, o resultado do jogo é a prova de que os suíços estão cumprindo com os objetivos traçados para o período de amistosos. "Nós não nos preparamos somente para essas partidas, mas principalmente para aquelas que teremos pela frente", afirmou. "A Suíça está bem preparada tanto na defesa como no ataque". Com relação à equipe titular que deverá entra em campo na estréia do Mundial, dia 13 de junho, contra a França, o técnico ressaltou que já tem o time definido em sua cabeça. "A Suíça voltou a encontrar seu caminho, e confirmou seu potencial". Suíça e França estão no grupo G, ao lado de Coréia do Sul e Togo.