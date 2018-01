Treinador de 35 anos vai comandar o Novorizontino no Paulistão

O Novorizontino apresentou nesta terça-feira aquele que será seu técnico no Campeonato Paulista do ano que vem: o jovem Júnior Rocha, de apenas 35 anos, que chega depois de quatro anos de trabalho à frente do Luverdense, que ele levou e manteve na Série B do Campeonato Brasileiro,

Na sua chegada a Novo Horizonte, comemorou a primeira oportunidade em São Paulo, depois de ser campeão do Estadual do Mato Grosso no ano passado. "É uma satisfação muito grande. Mostra que estamos no caminho certo. Posso garantir que o Campeonato Paulista está na frente de todos os outros estaduais e isso foi o que me trouxe até aqui. É um desafio e uma oportunidade única na carreira", declarou.

Ele minimizou a pouca idade. "O clube tem de ser corajoso para apostar em um treinador jovem e acredito que eles não fizeram errado. Os meus objetivos são os do clube, não tem diferença. Os desejos pessoais ficam em segundo plano. Vamos trabalhar pelo Novorizontino", afirmou.

Júnior Rocha, que foi atacante de times do interior do Rio Grande do Sul durante a carreira de jogador, chega para substituir outro jovem, Guilherme Alves, também ex-atacante, que dirigiu o clube de Novo Horizonte durante três anos, levando-o da Série A3 para a A1.

Depois de conseguir levar o Novorizontino de volta à Série A1 do Paulistão, Guilherme quase colocou o time também nas quartas de final do Estadual do ano passado. Por um ponto a equipe não avançou. Depois, transferiu-se para o Vila Nova e estará no comando do Linense no Paulistão.