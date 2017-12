Treinador deixa Giuly fora dos convocados da França O técnico da seleção francesa de futebol, Raymond Domenech, revelou neste domingo a lista com os nomes dos 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo da Alemanha. A ausência do meia Ludovic Giuly, do Barcelona, foi a grande surpresa da relação. O jogador, de 29 anos, esperava disputar este Mundial pela França, já que havia feito 17 jogos pela seleção. Em seu lugar, Domenech preferiu levar o jovem Franck Ribéry, de 23 anos, do Olympique de Marselha, que não disputou nenhuma partida pela seleção. Outra novidade na convocação de Domenech é o lateral Pascal Chimbonda, do Wigan, que também não jogou nenhuma partida pela França. O resto da lista mantém a equipe que conseguiu classificar a seleção francesa para o Mundial. O técnico Domenech também revelou que o goleiro titular da França será Fabien Barthez, o que deixa Gregory Coupet na reserva. Coupet tinha afirmado que dificilmente aceitaria ficar no banco, sobretudo após ter conquistado o Campeonato Francês e ser eleito o melhor goleiro do país. A França está no Grupo G da Copa do Mundo, ao lado de Suíça, Togo e Coréia do Sul. A estréia dos campeões mundiais em 1998 será contra os suíços, no dia 13 de junho, em Stuttgart. Confira a relação dos convocados: Goleiros: Fabien Barthez (Olympique de Marselha/FRA) Gregory Coupet (Lyon/FRA) Mickael Landreau (Nantes/FRA) Defesa: Eric Abidal (Lyon/FRA) Jean-Alain Boumsong (Newcastle/ING) Pascal Chimbonda (Wigan/ING) William Gallas (Chelsea/ING) Gael Givet (Mônaco/FRA) Willy Sagnol (Bayern de Munique/ALE) Mickael Silvestre (Manchester United/ING) Lilian Thuram (Juventus/ITA) Meio-de-campo: Vikash Dhorasoo (PSG/FRA) Alou Diarra (Lens/FRA) Claude Makelele (Chelsea/ING) Florent Malouda (Lyon/FRA) Patrick Vieira (Juventus/ITA) Zinedine Zidane (Real Madrid/ESP) Atacantes: Djibril Cissé (Liverpool/ING) Thierry Henry (Arsenal/ING) Franck Ribéry (Olympique de Marselha/FRA) Louis Saha (Manchester United/ING) David Trezeguet (Juventus/ITA) Sylvain Wiltord (Lyon/FRA)