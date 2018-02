Treinador descarta deixar o Rio Branco O técnico Luís Carlos Cruz acabou com a especulação e garantiu que não vai trocar o comando do Rio Branco, de Americana, pelo Ceará. O treinador recebeu proposta, na última segunda-feira, de um contrato por um ano. "Sou do tempo que a palavra vale. Então não saio do Rio Branco, assumirei meu compromisso firmado, mesmo a proposta sendo irrecusável. Fiquei feliz com o convite. O que doeu foi falar não para o Lula Pereira. Eu devo minha carreira de treinador a ele. Fo i ele quem me tirou de Santa Catarina para trabalhar ao seu lado", disse Cruz. Lula Pereira que dirigiu o Ceará na Série B assumiu um cargo na diretoria do time cearense, a convite do presidente Alexandre Frota. O treinador disse ainda que o Rio Branco deve trazer novos reforços até o final do ano. "Vamos contratar mais um lateral-direito, mais dois meias e dois atacantes. Espero que até o final do ano estes jogadores estejam contratados", completou. O elenco entrou em férias nesta terça-feira e se reapresenta no Estádio Decio Vitta no dia 3 de janeiro, realizando avaliação cardio-respiratória e treinando até o dia 8 em Americana. Após isso, até o dia 15, os jogadores fazem a pré-temporada, em Jacutinga-MG. Por enquanto, o Rio Branco acertou os seguintes reforços para o Paulistão: o goleiro Magrão, os zagueiros Gino, Bággio e Max Sandro, os laterais Jorginho e Marcos Paulo, os volantes Moisés, Felipe e Ricardo Lima, o meia Fabiano Gadelha e os atacantes Sérgio Lobo, Capitão e Cristiano.