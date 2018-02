Treinador do Barça tira Ronaldinho de jogo da Copa do Rei Após declarar que Deco e Ronaldinho Gaúcho não seriam punidos por se reapresentarem com atraso, o técnico do Barcelona, o holandês Frank Rijkaard, surpreendeu ao anunciar nesta terça-feira que os dois atletas não foram relacionados para o jogo de quarta contra o Alavés, pela primeira rodada das oitavas-de-final da Copa do Rei. O meia-atacante brasileiro e o jogador naturalizado português sequer treinaram com os demais atletas no Estádio Mendizorroza. Segundo o comandante da equipe catalã, Ronaldinho e Deco ainda precisam melhorar a parte física para voltarem a atuar. "Eles agora estão cumprindo um programa próprio de treinamento e necessitam de uma preparação mais rigorosa para regressarem nas próximas partidas", disse Rijkaard. "Não é nenhum castigo. Não tem nada a ver", completou. Os jogadores brasileiros, assim como o zagueiro mexicano Rafa Márquez, se reapresentaram com um dia de atraso . O camisa 10, que passou as festas de fim de ano em Porto Alegre, sua cidade natal, justificou seu atraso devido a um problema no vôo, enquanto Deco ganhou um dia a mais de folga por causa de um caso de doença na família. Eles não atuaram no empate com o Getafe, por 1 a 1, pelo Campeonato Espanhol, no último domingo. Entre os relacionados por Rijkaard para o confronto com o Alavés, está o meia brasileiro Thiago Motta, que se recuperou de uma forte gripe. Os laterais Sylvinho e Belletti e o volante Edmilson também foram selecionados para o jogo da Copa do Rei. A partida de volta acontece no dia 17, no Estádio Camp Nou, em Barcelona. Volta do artilheiro A torcida do Barça recebeu uma excelente notícia nesta terça. O atacante camaronês Samuel Eto´o, que passou por uma operação no joelho direito no fim de setembro, volta aos treinos na próxima segunda-feira. O jogador rompeu o menisco do local no confronto com o alemão Werder Bremen, pela fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. O artilheiro africano já está fazendo sessões de fisioterapia com o médico Emili Ricart, que recuperou o meia Xavi Hernández na temporada passada. "Ele está trabalhando muito forte e me disse que está com muita gana para se apresentar e ajudar a equipe", comentou Rijkaard. Após a lesão de Eto´o, o Barcelona, que também está sem o argentino Lionel Messi devido a uma lesão, perdeu muita força no setor ofensivo. O time espanhol quase não conseguiu a classificação às oitavas-de-final da Liga e ainda foi derrotado na final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa pelo brasileiro Internacional.