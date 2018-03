Treinador do Equador é baleado O técnico colombiano Hernán Darío Goméz, que dirige a seleção equatoriana, foi atacado na noite desta terça-feira, num hotel da cidade de Guayaquil, no Equador. O treinador levou um tiro na perna direita e foi levado a uma clínica particular, mas não corre risco de vida. Ainda não há pistas sobre os agressores. O técnico colombiano está conduzindo os equatorianos de forma brilhante nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002 - estão em 3º lugar, com 22 pontos.