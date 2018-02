Treinador do Etoile du Sahel diz que já esperava vitória

O técnico do Etoile Sportive du Sahel, o francês Bertrand Marchand, afirmou neste domingo que sua equipe "ganhou como esperava" do Pachuca-MEX pelas quartas-de-final do Mundial de Clubes da Fifa e que seus jogadores jogarão sem pressão as semifinais diante do Boca Juniors. Veja também: Noticiário completo do Mundial de Clubes da Fifa Entusiasmado pela vitória de 1 a 0 do time tunisiano, o técnico francês afirmou estar "muito contente" especialmente "pelos jogadores jovens da equipe". Segundo o técnico, o Pachuca está cheio de veteranos, ao contrário do Etoile, onde há vários atletas com cerca de vinte anos. Apesar da vitória, Marchand não deixou de admitir que o Pachuca é "superior" à sua equipe em qualidades individuais. O técnico afirmou que apostou nos contra-ataques e disse que a vitória não depende somente de "ter a posse de bola". Já pensando nas semifinais, Marchand elogiou a qualidade técnica do Boca, mas afirmou que o futebol tunisiano é "forte" e que o Etoile foi para o Japão para enfrentar "os campeões dos cinco continentes".