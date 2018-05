Treinador do Inter faz mistério antes de jogo contra o Flamengo

O técnico Odair Hellmann optou pelo mistério e fechou o treino do Internacional nesta sexta-feira. Na atividade realizada no Beira-Rio, o treinador impediu a entrada da imprensa e escondeu quem ficará com a vaga Edenilson para o duelo de domingo diante do Flamengo, no Maracanã, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida na escalação é mesmo em relação ao substituto de Edenilson, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo no empate com o Cruzeiro, semana passada, e ficará afastado do futebol por cerca de um mês. Gabriel Dias é o favorito para a vaga, mas Lucca corre por fora.

Nos últimos dias, Odair treinou com Gabriel Dias no setor, o que manteria o esquema do Inter para a partida. Só que o Inter passou em branco nas últimas duas partidas do Brasileirão, o que poderia fazê-lo optar por um sistema mais ofensivo. Neste caso, Lucca pode ser escalado pela ponta, com Patrick recuando para exercer o papel de segundo volante.

Outra surpresa de Odair pode acontecer na lateral direita. Recém-contratado junto ao Santos, Zeca pode ganhar a titularidade e fazer sua estreia. A tendência, porém, é que Fabiano seja mantido.

Desta forma, o Inter deverá ser levado a campo diante do Flamengo com: Danilo Fernandes; Fabiano, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Iago; Fabinho, Gabriel Dias, D'Alessandro, Patrick e William Pottker; Leandro Damião.