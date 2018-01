Treinador do PSG castiga André Luís O brasileiro André Luís está fora do jogo do Paris Saint-Germain contra o Boavista, de Portugal, pela Copa da Uefa, após críticas táticas feitas ao técnico Luis Fernandéz. Oficialmente, a diretoria do clube francês informou que o jogador tem ?um problema físico?. André Luís exigiu que o treinador o trocasse de posição durante a derrota para o Nantes, sábado, por 3 a 2, em jogo válido pelo Campeonato Francês. ?No intervalo, pedi ao técnico que me tirasse da lateral e me colocasse como meia?, afirmou o brasileiro. "Para mim ele não pediu nada. Claro que podemos discutir, mas não são os jogadores que devem decidir?, rebateu Fernandéz. O ex-técnico do Athletic de Bilbao não demonstrou a mesma firmeza para castigar Ronaldinho Gaúcho, que também não concordou com suas opções táticas. No mesmo jogo, o meia brasileiro afirmou que prefere atuar como ponta-de-lança ao invés de jogar como atacante.