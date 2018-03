Treinador é demitido pelos prórios jogadores na Costa Rica

O treinador colombiano Carlos Restrepo foi demitido do Liberia, da Costa Rica, após uma votação entre os jogadores, promovida pelo diretor esportivo da equipe. O presidente do Libéria, Mario Sotela, afirmou à "Radio Monumental", nesta sexta-feira, que Restrepo saiu do cargo há dois dias, quando foi feita no vestiário uma votação secreta com o elenco e 70% dos jogadores aprovaram a demissão. "Respeito a decisão, mas não concordo", disse o técnico. "Isso não vai afetar a minha carreira, são coisas normais no futebol", completou.