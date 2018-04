Treinador identifica problemas do Fla Velocidade e marcação foram as principais preocupações do técnico do Flamengo, Ricardo Gomes, durante o primeiro treino realizado nesta terça-feira em Águas de Lindóia, no interior de São Paulo. O treinador apontou essas duas características como os problemas que vêm se repetindo na disputa do Campeonato Brasileiro. "Precisamos marcar mais na frente, sem dar espaços para o adversário pensar na criação das jogadas", disse Gomes. "A equipe precisa ser mais compacta e mais veloz também na troca de passes. Contra o Paraná Clube, anotei esses dois problemas e vamos atacá-los." Gomes demonstrou sua satisfação após a movimentação, mesmo com o time não marcando gols. Destacou que, a princípio, a preocupação é a de melhorar o desempenho tático do time, durante a semana de treinos em São Paulo. Para a partida contra o São Caetano, o lateral-esquerdo Athirson, com dores no joelho esquerdo ainda não sabe se terá condições de atuar. Já o goleiro Júlio César e o atacante Jean, ambos com dores musculares, não treinaram nesta terça-feira mas têm escalação confirmada para o confronto de domingo.