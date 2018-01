Treinador pede demissão do São Bento Paulo Comelli não é mais o técnico do São Bento de Sorocaba, onde conquistou o título do último Campeonato Paulista da Série A3. Descansando em Cambará-PR, ele comunicou sua decisão aos dirigentes do clube nesta terça-feira, pois espera acertar com alguma equipe que irá disputar o Campeonato Brasileiro. "Minha missão no São Bento está cumprida. Acho que recuperamos o prestígio e a credibilidade para o clube", avaliou o treinador.