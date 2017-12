Treinadores elogiam Brasil Sub-20 A seleção brasileira Sub-20 pode ser apontada como uma das favoritas na conquista do título mundial da categoria, disputado na Argentina. A vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha, domingo, encantou o técnico adversário, Ulli Stielike, que não poupou elogios aos pupilos do treinador Carlos César. "A diferença do Brasil em relação às outras equipes é que temos muita facilidade para jogar, em um ou dois toques. Isso, só é possível, com a categoria dos atletas?, disse. Os elogios partem também de Paul James, treinador do Canadá. "Não podemos descobrir nada do Brasil, é um grande time, o melhor deste Mundial." Ele quer aproveitar o jogo contra os brasileiros, na última rodada, como aprendizado para seus jogadores. "São poucas nossas expectativas de vencê-los, mas ao mesmo tempo, para meus jogadores é uma boa experiência. Eles estão emocionados por enfrentar uma equipe com tanta qualidade como a dos brasileiros," ressaltou. Para o meia Kaká, um dos destaques na partida de estréia, a preocupação dos adversários deve aumentar. "A apresentação contra a Alemanha foi boa, apesar de termos atuado com apenas 70% de nossa capacidade. Chegaremos ao limite no transcorrer da competição?, garantiu. O Brasil volta a campo na quarta-feira, às 16h45, contra o Iraque. No sábado, às 14h, enfrenta o Canadá.