Treinadores fazem análises idênticas O brasileiro Paulo Autuori e o espanhol Rafael Benítez fizeram uma análise idêntica sobre o adversário que terão na disputa do título do Mundial. Basta ver as frases abaixo. ?É uma equipe de qualidade, que tem muita qualidade no toque de bola e que conta com jogadores de bom nível. (Rafael Benítez, falando sobre o São Paulo.) ?É um time forte, muito bem ordenado em campo e com jogadores de qualidade. Possui bom toque de bola. (Autuori sobre o Liverpool). E os pontos fracos? ?Os pontos fracos ficam comigo? (Autuori). ?Não digo. Não quero dar vantagem a eles (Benítez). Deu empate. Pelo menos nas entrevistas.