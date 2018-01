Treinadores saem em defesa de Parreira De forma geral, treinadores e dirigentes do interior saíram em defesa do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, eliminado hoje da Copa das Confederações. A maioria acredita que faltou tempo para uma preparação adequada a competição que está sendo disputada na França. Abel Braga, técnico da Ponte Preta, é um defensor ferrenho de Parreira. "Como pode numa semana reunir um grupo de jogadores e enfrentar times fortes lá na Europa? Não dá. Até que o time foi bem demais", afirma o técnico ponte-pretano. Mesmo pensamento tem o gerente de futebol, Neto Ferreira, o ex-meia do próprio Guarani e do Corinthians. "Não deram tempo para o Parreira. Não se faz futebol com seriedade desta forma". Mas o experiente técnico Pepe, o mais velho em atividade no Campeonato Brasileiro, tem posição contrária e critica principalmente os critérios de convocação. "O Brasil tem um nome a zelar, porque somos pentacampeões do mundo. Os melhores jogadores deveriam ser convocados, mas o que se viu foi um monte de experiências de uma só vez. Além disso, não podemos descaracterizar nosso esquema ofensivo. Temos jogadores para matar qualquer adversário". Paulo Comelli, técnico do Marília, vice-líder da Série B também culpa o imediatismo pela precoce eliminação da seleção. "Eles formam uma seleção da noite para o dia e querem resultados. Não existe técnico milagreiro, nem o Parreira conseguiria segurar o rojão". Luiz Carlos Ferreira, conhecido como "Rei dos Acessos" também saiu em defesa do treinador da seleção brasileira: "Nós temos jogadores para formar 10 seleções ao mesmo tempo e técnicos competentes para tomar conta de tudo. Mas é preciso tempo para treinar, organizar e planejar".