Treino aberto, em Offenbach, faz a festa dos torcedores Nesta quinta-feira, o treino da seleção será especial. Ele será aberto ao público e não acontecerá em Königstein. Por determinação da Fifa, o Brasil fará seu treinamento, nesta tarde (horário local), na cidade de Offenbach, no Kickers Stadion, que deve receber 25 mil torcedores - os ingressos foram distribuídos gratuitamente na região. Nesta fase final de preparação, a comissão técnica da seleção optou por fazer treinamentos fechados ao público, no campo em Königstein, chamado Zagallo Arena. Mas a Fifa determina que ao menos um treino seja aberto. Assim, a escolha foi Offenbach, que fica a 22 quilômetros da concentração brasileira. Como o gramado do estádio em Offenbach não está em boas condições, Parreira não deve exigir muita coisa dos jogadores no treino desta quinta-feira. A idéia é apenas cumprir a obrigação e fazer a alegria do torcedor da região. Depois, na sexta, novamente em Königstein e com treinos em dois períodos, Parreira retoma seu trabalho de afinar a sua orquestra para o grande concerto.