Treino da Ponte Preta acaba em briga O treino da Ponte Preta nesta quarta-feira acabou em briga. Foi entre o volante Romeu e o atacante Roger, que trocaram socos e pontapés e devem ser multados pela diretoria do clube. O técnico Nenê Santana, no entanto, minimizou a confusão, garantindo que não vai atrapalhar o time para o jogo com o São Caetano, domingo, às 18 horas, em Campinas. Os dois brigões foram apartados pelo capitão do time, Marcus Vinícius, e também pelo fisicultor Luís Fernando Goulart. Em seguida, ambos foram liberados pelo supervisor Ronaldão, que garantiu uma punição aos indisciplinados. "Não é um fato que a diretoria aceite. Por isso, os dois serão multados. Por ora, estão dispensados e amanhã, antes dos treinos, eles terão uma conversa na minha sala", antecipou o dirigente. Tanto Romeu como Roger não comentaram o episódio, proibidos de falar pelo próprio Ronaldão. O único desfalque da Ponte para o próximo jogo é o meia Júlio César, suspenso com três cartões amarelos, que deve ser substituído por Lindomar. Dois titulares foram poupados dos treinos, mas estarão em campo no domingo: o lateral-direito André Cunha e o meia Flávio. O departamento médico também já liberou o zagueiro Alexandre e o lateral-esquerdo Bill, mas ambos devem ser apenas opções no banco de reservas. A Ponte Preta se mantém na 9ª posição do Campeonato Brasileiro, com 58 pontos, e sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana.