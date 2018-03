Treino da Seleção atrai 15 mil pessoas Sem Adriano e Lúcio, cortados por contusão, a seleção brasileira realizou nesta terça-feira seu primeiro e único treino antes de enfrentar a Hungria, em amistoso desta quarta-feira, às 15h30 (horário de Brasília). Cerca de 15 mil pessoas lotaram o anel inferior do estádio Ferenc Puskas, com capacidade para 60 mil, e acompanharam com entusiasmo as atividades dos jogadores brasileiros. O técnico Carlos Alberto Parreira vai escalar Luís Fabiano e Juan para as vagas dos cortados. O treinador fez a seguinte formação que deve entrar em campo contra a Hungria: Dida; Cafu, Roque Jr, Juan e Roberto Carlos; Edmilson, Zé Roberto, Juninho Pernambucano e Ronaldinho; Kaká e Luís Fabiano. Marca - O coordenador técnico Zagallo, que comemora 250 jogos pela seleção como jogador, técnico e coordenador, disse estar emocionado com a marca. ?Tenho história também em clubes como Botafogo e o Flamengo, mas a maior parte da minha carreira foi verde e amarela?, disse Zagallo, que agradeceu repetidas vezes ao presidente da CBF, Ricardo Teixeira, pelo apoio.