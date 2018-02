Treino da seleção atrai 25 mil pessoas Mais de 25 mil pessoas foram neste sábado ao estádio Serra Dourada, em Goiânia, para acompanhar o último treino da seleção brasileira antes do jogo contra o Peru, que acontece domingo, pelas Eliminatórias da Copa. Os torcedores viram uma atividade leve - um treino recreativo, o popular "rachão" -, em que jogadores de linha atuaram como goleiros e vice-versa. Para entrar no estádio, cada torcedor levou um quilo de alimento não-perecível, que será repassado a entidades assistenciais de Goiânia. E para o jogo deste domingo, todos os 50.046 ingressos já foram vendidos. Carlos Alberto Parreira agradeceu o apoio dos goianos. "Hoje em dia, no Brasil inteiro, temos recebido muito carinho da torcida. Foi assim em Manaus, Maceió e agora em Goiânia. É sempre muito importante contar com essa força da torcida. Espero que nossos jogadores vibrem como têm vibrado os torcedores", disse o treinador. Toda a cidade de Goiânia está decorada com bandeiras do Brasil e algumas dezenas de torcedores têm dado "plantão" na porta do hotel onde a seleção está hospedada na capital goiana. Todos querem autógrafos, fotos ou simplesmente poder olhar os jogadores, mesmo que de longe. O jogo será disputado num reformado Serra Dourada. Cerca de R$ 8 milhões foram gastos pelo governo do Estado na reforma do estádio.