Treino da Seleção deve atrair 25 mil O torcedor paraense promete lotar o Mangueirão na tarde desta terça-feira para acompanhar o treino coletivo que a Seleção Brasileira fará em Belém a partir das 17 horas. O ingresso será um quilo de alimento não perecível e a expectativa é de um público de pelo menos 25 mil pessoas. O primeiro treino da equipe em Belém aconteceu ontem, mas foi realizado com portões fechados. Para evitar tumulto, os portões do Mangueirão serã abertos às 14h30. Na tarde de segunda-feira, o técnico Carlos Alberto Parreira comandou um treinamento tático e técnico de 1h15 de duração. O treinador começou a montar o time que enfrenta a Venezuela na quarta-feira, já com a presença dos oito jogadores que foram liberados da partida contra a Bolívia. Ao final da movimentação, Parreira se mostrou satisfeito. ?O treino foi muito bom. Os jogadores mostraram disposição redobrada, correram, se empenharam?, disse. Na primeira parte do treino, o técnico testou o sistema defensivo considerado titular: Dida; Cafu, Lúcio, Juan, Roberto Carlos, Emerson e Zé Roberto. Eles enfrentaram um adversário que tinha Alex, Renato, Júlio Baptista, Gustavo Nery, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Oliveira e Ronaldo. Na segunda parte, houve inversão, ainda com oito contra seis: Cafu, Roberto Carlos, Emerson, Zé Roberto, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ricardo Oliveira e Ronaldo enfrentaram Renato, Lúcio, Juan, Gustavo Nery, Alex e Júlio Baptista. Desta movimentação, Robinho e Adriano não participaram.