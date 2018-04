Treino de reservas do Atlético-MG tem Guilherme no gramado pela 1ª vez no ano Um dia depois de perder para a Caldense, por 1 a 0, pelo Campeonato Mineiro, o Atlético-MG pelo menos recebeu uma bola notícia. O atacante Guilherme, peça importante no esquema do técnico Levir Culpi, apareceu pela primeira vez na temporada para trabalhar no gramado da Cidade do Galo.