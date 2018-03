Treino definirá escalação de Fábio Costa A vitória sobre o Internacional animou os jogadores santistas para o jogo de quarta-feira, contra o mexicano Cruz Azul. Uma vitória simples garante o Santos na semifinal da Libertadores da América e a boa notícia do dia é que Fábio Costa, André Luís e Elano foram liberados pelos médicos e só o goleiro passará por nova observação no coletivo de amanhã. "Queremos ser campeões da Libertadores e vamos em busca dessa vitória", disse o atacante Robinho. Hoje, a procura de ingressos foi muito grande e a expectativa é de que acabem ainda na manhã desta terça-feira. Diego espera ver o Santos mais compacto do que na partida anterior, na Cidade do México. "O time estava um pouco distante porque o campo é muito grande e agora deveremos ser mais rápidos, porque no México a altitude nos atrapalhou um pouco". Na prática, o meia acha que o Santos tem que fazer quarta o que sempre faz na Vila Belmiro: "vamos jogar em busca do gol, usando nosso poder ofensivo e sabendo também que o adversário merece respeito e temos de estar muito ligados". Foi contra o Cruz Azul que Diego marcou um dos gols mais bonitos de sua carreira, que rendeu o empate do Santos. "Dá uma motivação, pois é sempre bom marcar um gol bonito e vou procurar fazer outros". Diego comentou também a recuperação de seu time diante do Internacional de Porto Alegre, virando o jogo. "Foi bom para provar a todos que nossa equipe não é só de firula, mas que tem vontade e quando precisa se supera, porque o grupo estava muito cansado", disse ele, destacando o futebol coletivo apresentado, "com um ajudando o outro". Léo revelou que no intervalo do jogo de domingo, quando o Santos perdia de 1 a 0, os jogadores sentiam o cansaço da viagem para o México. "Era preciso buscar o resultado, apesar do cansaço e a ordem era correr um pouco mais que dava. E deu". O lateral revelou que a equipe está muito concentrada para a partida de quarta. "Todo mundo está com a cabeça só em passar pelo Cruz Azul e chegar na semifinal". Renato, que levou seu primeiro cartão amarelo no Brasileiro deste ano, entendeu a punição do juiz e não reclamou. Pelo contrário, fez uma promessa: "agora é tomar cuidado para não ser punido novamente", disse o disciplinado jogador, que ficou muito chateado com o cartão. Ele entende que "o Santos não pode amaciar muito como Cruz Azul, pois será uma partida muito difícil e eles têm um meio-de-campo muito bom, que exige toda a atenção".