Treino do Bayern tem desentendimento entre Boateng e Lewandowski

A má fase atravessada pelo Bayern de Munique após a conquista do título alemão parece estar mexendo com os ânimos dos jogadores. No treino desta quarta-feira, o zagueiro Boateng e o atacante Lewandowski se desentenderam e o resultado só não foi pior porque alguns companheiros apareceram para intervir.

Tudo começou após uma entrada dura de Boateng, que irritou Lewandowski. Após uma breve discussão e a ameaça de agressão de ambos os lados, os colegas apareceram para apartar. Rafinha ficou encarregado de conversar com o zagueiro, enquanto Philipp Lahm e Benatia tentavam acalmar o atacante polonês.

Após o ocorrido, o técnico Pep Guardiola abraçou Lewandowski e lhe falou algumas palavras ao pé do ouvido. O espanhol, então, expulsou os dois jogadores do treino. O primeiro a sair foi Boateng, seguido do polonês.

Desde o dia 25 de abril, o Bayern não consegue bons resultados. Foram quatro derrotas, sendo três pelo Alemão e uma pela Liga dos Campeões, o 3 a 0 diante do Barcelona. A única vitória foi justamente a volta diante do time catalão, mas resultou na eliminação do torneio continental. Houve ainda um empate contra o Borussia Dortmund na Copa da Alemanha, mas os bávaros acabaram eliminados nos pênaltis.