Treino do Brasil terá ingresso pago A seleção brasileira cobrará ingresso para o treino que vai fazer na terça-feira no estádio Jalisco, em Guadalajara, visando a partida amistosa diante do México. O dinheiro arrecadado com a cobrança de ingressos no treino terá fins sociais. Segundo a empresa de telefonia Movistar, organizadora do amistoso no dia 30 (quarta-feira), a renda será revertida a entidades assistenciais mexicanas que cuidam de órfãos e crianças portadoras de deficiências. A Movistar acredita que cerca de 18 mil torcedores estarão no estádio Jalisco acompanhando o treino do Brasil. Os ingressos para acesso ao treino custarão 50 pesos (US$ 5). Devido ao grande número de torcedores esperados, a administração do estádio já entrou em acordo com os organizadoeres para que as praças de alimentação do Jalisco funcionem no dia do treino. Além disso, vendedores ambulantes de refrigerantes e sanduíches também estarão circulando entre o público.