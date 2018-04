Treino do Corinthians agrada Parreira Hoje à tarde, o técnico Carlos Alberto Parreira orientou seu primeiro treino coletivo no Corinthians. O ensaio terminou 2 a 2. Os gols foram marcados por Gil e Luis Mário pelos titulares, e Fabinho e Deivid pelos reservas. Deivid, além de marcar um gol foi o autor da jogada que propiciou o gol do volante Fabinho. Seu rendimento foi infinitamente melhor do que o do titular Gil, que esteve apagado e perdeu várias oportunidades por causa de finalizações erradas. O time titular, que formou com Dida; Índio (Angelo), Scheidt, Batata (Fábio Luciano) e Cléber; Fabinho (Fabrício), Rogério e Ricardinho; Gil, Luizão e Luiz Mário. O treinador escalou os titulares com três atacantes, mas já avisou que nos jogos, Luiz Mário e Gil terão de recuar para ajudar o meio campo. O técnico mostrou-se satisfeito com o treino coletivo. "Foram 60 minutos de muita movimentação. Foi um treino bem disputado. Tanto é verdade que os jogadores estão bem cansados. Todos com a perna pesada", afirmou, mostrando para o gramado municipal de Serra Negra, onde os jogadores estavam "esparramados", extasiados pela correria. Amanhã, às 16 horas, o time corintiano faz um jogo-treino contra um combinado de jogadores de Serra Negra. O time que começou o treino de hoje deverá ser repetido no treinamento de amanhã. Quarta-feira, às 21h30 o Corinthians fará um jogo amistoso contra o Taubaté, que disputa a Série A-3 do futebol paulista, no Estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté. O time fica em Serra Negra até quarta-feira depois do almoço e em seguida viaja para Taubaté. Após a partida, a delegação corintiana vai direto para São Paulo.