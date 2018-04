Treino do Corinthians é marcado por discussão e mudanças no time

Em um dia de treino agitado, o técnico Fábio Carille promoveu mudanças na equipe do Corinthians para enfrentar a Chapecoense, quarta-feira, na Arena Conda. A principal delas é a presença do meia Marquinhos Gabriel no lugar de Clayson. Outra coisa que chamou a atenção da atividade realizada na manhã desta sexta-feira foi sequência de jogadas ríspidas entre os reservas e troca de xingamentos entre Fellipe Bastos e Clayton.

A discussão ocorreu durante os treinos dos reservas. Enquanto Carille orientava os titulares, os reservas faziam uma atividade tática no gramado ao lado com os jogadores mostrando muita dedicação e, em alguns momentos, se empolgavam um pouco. Após uma jogada em que Clayton não ajudou na marcação e ainda foi facilmente driblado por Warian, o volante Fellipe Bastos cobrou o companheiro e ambos iniciaram uma rápida discussão. O volante, aos berros, xingou o atacante e o chamou de moleque. Ambos foram acalmados pelos companheiros.

Em seguida, Clayton levou uma entrada dura e minutos depois, Camacho levou uma pancada de Giovanni Augusto e precisou deixar o treinamento por um tempo. Pouco depois, retornou a atividade normalmete. Depois, foi a vez de Léo Príncipe receber uma pancada de Marciel.

Antes, mais calmos, os jogadores participaram de um rápido treino tático entre titulares e reservas e Carille decidiu fazer mudanças. Marquinhos entrou bem no jogo contra o Vitória e por isso ganhou a posição. Jadson, que era o titular da posição, não participou da primeira parte da atividade comandada pelo treinador entre titulares e reservas e ficou treinando separado, junto com Marciel, Clayton e Carlinhos.

Além de Marquinhos, outras novidades na escalação do Corinthians serão o zagueiro Léo Santos no lugar de Balbuena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o lateral-esquerdo Moisés na vaga de Guilherme Arana, que sofreu lesão na coxa esquerda.

Ficaram no departamento médico os machucados Caíque, Guilherme Arana, Balbuena e Pedrinho, que passou por uma cirurgia para a retirada das amígdalas e deve ficar fora dos gramados por cerca de dez dias. Vilson e Mantuan estão em processo de transição e podem ser aproveitados em breve. Assim, o Corinthians vai a campo para encarar a Chape com Cássio; Fagner, Léo Santos, Pedro Henrique e Moisés; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Romero: Jô. O time alvinegro é o líder do Campeonato Brasileiro com 47 pontos, sete a mais que o vice-líder Grêmio.

(atualizado às 12h34)