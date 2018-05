Treino indica Ademilson no time e Luis Fabiano fora no São Paulo

SÃO PAULO - Muricy Ramalho indicou no último domingo que poderia preservar Luis Fabiano para o duelo contra o CRB pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. Pelo menos na última atividade antes do jogo, a impressão é de que o artilheiro ficará efetivamente fora do São Paulo.

O técnico separou o grupo em dois grupos: um ficou treinando finalizações e tinha praticamente todos os titulares do setor ofensivo; Maicon, Boschilia, Pato e Ademilson. O camisa 9 ficou com a outra parte do elenco fazendo uma atividade em campo reduzido de toque de bola.

"Temos velocistas para jogar pelo lado e temos que cuidar do Luis, ele está indo bem porque estamos cuidando bem dele neste ano. É um jogador que para atuar como hoje, precisa estar descansado e 100%. Até por isso vamos ver o que fazer na quarta", disse o técnico após a vitória sobre o Botafogo por 3 a 0 na estreia no Nacional.

Luis Fabiano é o artilheiro do time na temporada, com 12 gols em 17 jogos. Até aqui o atacante não perdeu nenhum jogo por lesão; ele foi poupado apenas duas vezes no Campeonato Paulista, contra Ponte Preta e Botafogo. Ademilson deve ser o substituto caso o titular seja realmente preservado.