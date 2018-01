Treino vai definir time da estréia O técnico Carlos Alberto Parreira comanda na tarde desta terça-feira (16h30) o treino coletivo onde pretende definir a Seleção Brasileira para a estréia na Copa da Confederações, quinta-feira, contra a Grécia. Parreira foi obrigado a fazer mudanças no time. Cicinho vai mesmo assumir a vaga de Belleti, cortado por contusão. Lúcio volta à zaga no lugar de Juan. Sem Roberto Carlos, dispensado, Gilberto assume a lateral-esquerda. O treinador, no entanto, deverá manter o quarteto de ataque, que deu certo contra o Paraguai, mas fracassou no jogo seguinte, contra a Argentina. Salvo alguma mudança de última hora, o time titular deverá começar o treino com Dida; Cicinho, Lúcio, Roque Junior e Gilberto; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Robinho. Na segunda-feira, Parreira orientou treinamentos técnico e tático em tempo integral. Não participaram Adriano, que se apresentou no final da tarde, Ronaldinho Gaúcho e Emerson, poupados do período da tarde devido a dores musculares. VÍDEOS - Carlos Alberto Parreira e os integrantes da comissão técnica assistiram ontem a um compacto de 15 minutos do jogo entre Grécia e Portugal na final da Eurocopa. Já em Leipzig - local do jogo contra da estréia e para onde a delegação viaja à noite - os jogadores assistirão trechos do último jogo da Grécia pelas Eliminatórias da Copa - derrota por 1 a 0 para a Ucrânia. ?Temos em vídeo todos os jogos da Grécia e estamos aguardando chegar o do jogo contra a Ucrânia?, disse o assistente técnico Jairo Leal.