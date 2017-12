Treinos da Sub-20 empolgam Paquetá A seleção brasileira Sub-20 encerra nesta quinta-feira a sua preparação para o Mundial da categoria, que acontece nos Emirados Árabes, entre os dias 27 de novembro e 19 de dezembro. Apesar de não poder contar com todos os jogadores que gostaria, o técnico Marcos Paquetá gostou do desempenho do grupo nos dez dias de treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis. De acordo com Paquetá, até mesmo o fato de receber os jogadores aos poucos, já que começou a treinar com 13 atletas e terminou com 19, foi um obstáculo superado facilmente. Por isso, sua satisfação com os resultados obtidos pelo grupo, principalmente, no setor defensivo. "Nós já sabíamos que não poderíamos contar com todos. Por isso, procuramos treinar a marcação e fazer ajustes no setor defensivo, porque os jogadores que faltavam eram basicamente do meio-de-campo e ataque", explicou o técnico da seleção Sub-20. "Agora é a hora de entrarmos em campo, mostrar o que somos capazes de realizar e contar também com a criatividade desses garotos.? O embarque da seleção para Dubai está previsto para acontecer na noite desta quinta-feira. Paquetá explicou que somente o atacante Nilmar, do Internacional, viajará no sábado à noite, acompanhado do supervisor de seleções de base, o ex-jogador Branco, porque foi dispensado para enfrentar o Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. "Fiz uma concessão e liberei o Nilmar, mas ele de forma alguma será desconvocado", afirmou Paquetá. Em seguida, o treinador explicou porque não esperou pelo meia Diego Souza e o atacante Vágner Love, ambos do Palmeiras. "Aguardei o quanto pude. Não tinha como esperar mais uma rodada. E se o Palmeiras não se classificasse? Ficaria sem quatro jogadores no grupo (além de Nilmar, liberado, o atacante Dagoberto se recupera de contusão)."