Tréllez busca afirmação no ataque do São Paulo diante do Rosario

O atacante colombiano Santiago Tréllez chega embalado por boas atuações à partida diante do Rosario Central, quinta-feira, na Argentina. O atacante participou de três dos últimos quatro gols da equipe: marcou contra São Caetano e Atlético-PR e iniciou a jogada que resultou no gol de Nene, contra o Corinthians, nas semifinais do Campeonato Paulista.

Tréllez afirma que a fase no São Paulo poderia ser ainda melhor se o time tivesse tempo para treinar. “Logicamente que ainda falta muita coisa, mas vamos adquirindo aos poucos. Muita coisa do que o Aguirre quer o time ainda não põe em prática, mas isso vem com os jogos. É pouco tempo para treinar, mas a cada jogo evoluímos e entrosamos para ter os resultados. A cada dia que passa é um dia que tem de tomar seriamente”, disse o camisa 17.

Nos últimos anos, poucos jogadores conseguiram se firmar com a camisa 9. Desde o final de 2015, nove jogadores passaram pelo comando do ataque: Calleri, Kieza, Ytalo, Chávez, Gilberto, Lucas Pratto, Diego Souza e agora Tréllez. Dois estrangeiros tiveram os melhores desempenhos. Calleri fez 16 gols em 31 jogos e foi o principal responsável por levar o time à semifinal da Libertadores em 2016. Contratado por R$ 24 milhões para ser ídolo do clube, Lucas Pratto saiu antes de completar um ano no clube com 14 gols em 48 jogos.

Paralelamente à busca por um camisa 9, o São Paulo vive um drama maior: a falta de títulos. O último foi a Copa Sul-Americana de 2012. Tréllez sabe que a equipe entra pressionado nesta quinta-feira.

“Esse ano o São Paulo tem de ganhar alguma coisa. Temos esse objetivo. Não podemos passar aqui como nos últimos anos. O time está fechado. Estamos tristes pelo jogo passado do Paulista, quando fomos eliminados, e Atlético-PR, mas deixamos no passado. Temos uma boa chance na quinta. É demonstrar em campo com resultados”, finalizou.