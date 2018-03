Tréllez 'desencanta' no São Paulo: 'Na hora certa as coisas acontecem'

Depois de perder várias oportunidades de gol nos últimos jogos do São Paulo, o colombiano Tréllez comemorou ter “desencantado” com a camisa tricolor. Autor do primeiro gol da vitória por 2 a 0 sobre o São Caetano, ele disse que estava com a cabeça tranquila apesar das críticas da torcida, e que se vê confiante para os próximos jogos da equipe.

+ Com sufoco, São Paulo bate o São Caetano e se garante nas semifinais do Paulistão

“Eu vinha trabalhando, continuava com a cabeça tranquila e sabia que na hora certa as coisas aconteceriam”, disse o jogador à Rádio Bandeirantes ao final da partida. “O time precisava disso e agora é continuar trabalhando para ajudar o São Paulo na sequência.”

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foi o oitavo jogo do reforço trazido do Vitória para esta temporada com a camisa tricolor. Ele reconheceu que estava desconfortável com as chances perdidas anteriormentes, mas exaltou a vitória "coletiva" do time sobre o São Caetano.

"Atacante sempre fica pressionado para fazer gol. Eu estava muto chateado por não fazer gols. Tive várias chances nos outros jogos e não fiz. Mas fiz hoje e espero fazer muito mais. Foi um gol importante. Sabíamos que tínhamos de pressionar. Perdemos chances no primeiro tempo, mas continuamos trabalhando, pressionamos e conseguimos fazer os gols", analisou.