Três astros da seleção inglesa se machucam no mesmo dia A Inglaterra pode ter ganhado três desfalques sérios para a Copa do Mundo da Alemanha deste ano. Wayne Rooney, Michael Owen e John Terry tiveram problemas físicos na rodada do Campeonato Inglês deste sábado. O caso mais simples parece ser o de Owen, que voltava de uma fratura no pé direito, no empate sem gols do Newcastle contra o Birmingham, e sentiu algumas dores após participar dos últimos 30 minutos de jogo. Rooney saiu contorcendo-se de dor ao deixar o campo aos 10 minutos do segundo tempo após um choque com Paulo Ferreira, durante a derrota do Manchester United para o Chelsea por 3 a 0. Ainda não há previsão de retorno do atacante e nem detalhes sobre a contusão. No mesmo jogo, Terry sofreu um corte na perna após uma entrada de Rooney. O zagueiro precisou tomar uma dezena de pontos para fechar o corte e ele quase não pode comemorar o título conquistado pelo Chelsea neste sábado.