Três brasileiros na conquista do Milan A conquista do Milan foi a primeira, na história da Liga dos Campeões, em que três brasileiros estiveram em campo - Dida, Serginho e Roque Júnior. Mas o único craque "exportado" que deu três vezes a volta olímpica no principal torneio de clubes da Europa foi Roberto Carlos. O lateral do Real Madrid jogou nas decisões de 98 (1 a 0 na Juventus), de 2000 (3 a 0 no Valencia) e de 2002, junto com Flávio Conceição (2 a 1 no Bayer Leverkusen). O Real também foi o clube em que atuava o primeiro brasileiro a comemorar o título. Na edição de 1959/60, Canário (que iniciou no América do Rio) participou dos 7 a 3 sobre o Eintracht Frankfurt. Na final de 1963, o Milan tinha como titulares Dino Sani e José Altafini, o Mazzola, nos 2 a 1 sobre o Benfica. Em 64 e 65, foi a vez de Jair sentir o gosto da vitória, com a camisa da Internazionale. Quatro anos mais tarde, o ex-santista Sormani se sagrava campeão com o Milan. Juary, também revelado no Santos, foi campeão continental com o Porto, em 87. Em 2001, Elber e Paulo Sérgio defenderam o Bayern de Munique contra o Valencia.