Três campeões jogam pela Série B Três campeões brasileiros estarão em ação, neste sábado à tarde, nos dois jogos válidos pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 16 horas estarão em campo o Guarani (1978), Grêmio (1981 e 1986) e Bahia (1988). Recém-rebaixados e tentando ganhar posições, Guarani e Grêmio se enfrentam, no Brinco de Ouro, em Campinas, com transmissão ao vivo pela Rede TV. O time de Campinas é o 18º colocado, com quatro pontos. O time de Porto alegre soma seis pontos, em nono lugar. O Bugre conseguiu a primeira vitória na rodada passada diante do Ceará, por 2 a 0, e tenta o segundo resultado positivo. Pelo mesmo placar, o Grêmio venceu o Criciúma, em Santa Catarina, e conta mais uma vez com o talento do atacante Anderson, de 17 anos, que apesar do assédio da Inter de Milão, continua no Estádio Olímpico. Tentando a reabilitação, Bahia e Gama vão jogar no Estádio da Fonte Nova, em Salvador. O Tricolor Baiano está em sexto lugar, com sete pontos, e vem de uma goleada de 4 a 1 sofrida para a Portuguesa, no Canindé. O Gama perdeu por 3 a 0 para o Caxias e está na 17ª posição, com quatro pontos. No domingo, acontecem mais três partidas. O Paulista recebe o São Raimundo, o Santo André vai até Fortaleza encarar o Ceará e em Itu, Ituano e Sport se enfrentam no Estádio Novelli Junior.