Três classificados na Série B1 Santa Ritense, Ecus e Primavera se classificaram à segunda fase do Campeonato Paulista da Série B1, quarta divisão, com três rodadas de antecipação, neste domingo, quando foi completada a 11ª rodada. Pelo Grupo 2, o ECUS foi impiedoso com o lanterna XV de Caraguatatuba e aplicou uma goleada por 6 a 1, em Suzano. O Primavera fez o suficiente para bater o União Mogi por 1 a 0. Pelo Grupo 1, o mesmo placar garantiu os três pontos para o Santa Ritense diante do Monte Azul. No regulamento deste ano, os quatro primeiros colocados de cada grupo se classificam à segunda fase. Confira todos os resultados da rodada: Tupã 1 x 1 Lemense; Fernandópolis 2 x 2 Linense; Batatais 1 x 2 Velo Clube; Guarulhos 1 x 1 Palestra; Capivariano 1 x 1 Mauaense e Ecus 6 X 1 XV de Caraguatatuba. Classificação: Grupo 1 - 1) Santa Ritense 25; 2) Linense 20; 3) Batatais e Velo Clube 15; 5) Tupã 14; 6) Monte Azul 11; 7) Lemense 10; 8) Fernandópolis 9. Grupo 2 - 1) Ecus 25; 2) Primavera 24; 3) Capivariano 19; 4) Mauaense 15; 5) Palestra 12; 6) União Mogi 11; 7) Guarulhos 6; 8) XV de Caraguatatuba 5.