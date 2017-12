Três classificados na Série C do Brasileiro Ituano-SP, RS-RS e Palmas-TO são os três primeiros clubes classificados para as quartas-de-final do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paulista garantiu sua vaga no sufoco, vencendo a disputa de pênaltis, por 4 a 3, depois de perder o jogo por 3 a 1, mesmo resultado do primeiro jogo, em Itu. O curioso é que os dois times voltam a se enfrentam na quinta fase. O time paulista garantiu a vaga no Grupo 77, enquanto o time gaúcho ficou com a vaga de índice técnico. O primeiro jogo será realizado domingo, de novo, em Alvorada. O segundo, dia 9, em Itu. A vaga no quadrangular final ficará com o time que somar mais pontos e continua valendo o saldo de gols. Ederson (2) e Marcelo marcaram os gols do time da casa, enquanto Daniel diminuiu para o visitante. Nas penalidades máximas, deu Ituano: 4 a 3. Pelo Grupo 74, em Brasília, o Palmas-TO venceu o CFZ, de Zico, por 1 a 0, mesmo placar do primeiro jogo. Assim somou seis pontos e garantiu sua vaga com folga. O único gol do jogo foi marcado por Ferdinando aos 46 minutos do segundo tempo. O seu próximo adversário será o vendedor do Grupo 73, entre Confiança-SE e Botafogo-PB, que tiveram jogo transferido para quinta-feira devido as fortes chuvas. Os outros quatro classificados serão definidos nos jogos da noite.