Três clubes dividem liderança da A-2 Três clubes dividem a liderança do Campeonato Paulista da Série A-2 após a realização da oitava rodada completada neste domingo à tarde. Marília, Francana e Rio Preto têm 15 pontos cada. O maior zebra da rodada foi do Marília que era grande favorito à vitória, em casa, diante do Rio Preto. Mas acabou perdendo por 1 a 0, com gol de Caio aos 32 minutos do segundo tempo, cobrando falta. O Marília foi o último time a perder a invencibilidade. "Como o jogo valia "seis pontos", o Rio Preto também alcançou o primeiro lugar. Outro que subiu na tabela é a Francana, que venceu o Flamengo, por 3 a 0, pela manhã, em Guarulhos. Esta foi a terceira vitória consecutiva da Francana, que antes tinha golea do Rio Preto e Comercial. Ainda à tarde, em São José dos Campos, o São José goleou o lanterna Araçatuba, por 5 a 2. O time do Vale do Paraíba tem nove pontos, enquanto o Araçatuba só tem um ponto e continua cotado para ser rebaixado. Em Sorocaba, o São Bento empatou com o Olímpia , por 1 a 1, em jogo equilibrado e com placar justo. O São Bento tem nove pontos, um a menos que o Olímpia. Em São Carlos, a Sãocarlense perdeu para o Nacional por 2 a 0. A rodada começou na sexta-feira com a vitória de 1 a 0 do Comercial sobre o Bragantino, que ainda estava invicto. Em Birigui, o Bandeirante apenas empatou com o Paraguaçuense, mas se reabilitou de três derrotas consecutivas. Sábado cedo, em Soroca ba, Atlético e Mirassol ficaram no zero a zero. Confira todos os resultados: Comercial 1 X 0 Bragantino Bandeirante 0 X 0 Paraguaçuense Atlético Sorocaba 0 X 0 Mirassol Flamengo 0 X 3 Francana Marília 0 X 1 Rio Preto São José 5 X 2 Araçatuba Sãocarlense 0 X 2 Nacional São Bento 1 X 1 Olímpia