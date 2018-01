Três clubes mantêm 100% na Segunda Divisão do Paulista Mais três clubes garantiram, neste domingo, manter a campanha com 100% de aproveitamento, após o término da segunda rodada do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Internacional de Bebedouro, Radium, de Mococa, e Elosport venceram e chegaram aos seis pontos, liderando seus grupos. Os três jogaram em casa e conseguiram resultados expressivos. A Inter venceu o Jaboticabal, por 3 a 2, e está com seis pontos, no Grupo 2. Em Mococa, pelo Grupo 3, o Radium venceu o Lemense, por 2 a 0. Pelo Grupo 6, o Elosport recebeu o Jabaquara e goleou, por 4 a 1. Além destes três, estão com 100% de aproveitamento, outros sete times: Oeste Paulista e Atlético Araçatuba, no Grupo 1; Velo Clube, no Grupo 3; Itapirense, no Grupo 4; Osasco e Força, no Grupo 5; São Vicente, no Grupo 6. Os 48 participantes estão divididos em seis grupos de oito cada. Eles se enfrentam entre si, em dois turnos, com os quarto primeiros colocados passando à segunda fase.