Três dividem liderança na Série B-3 Três clubes dividem a liderança do Grupo 2 do Campeonato Paulista da série B-3 - equivalente a sexta divisão - depois da rodada deste domingo à tarde. Corinthians B, Comercial de Tietê e e Pirassununguense têm 31 pontos cada. No Grupo 1, a liderança é tranqüila do Joseense, que venceu o Grêmio Barueri, por 1 a 0, chegando aos 38 pontos e mantendo a única campanha invicta deste temporada paulista. O segundo colocado do Grupo 2 é o Paulista de Caieiras, que chegou aos 29 pontos depois de vencer o Pinhalense, por 3 a 2. É seguido pela Ponte-Sumaré, que tem 28 pontos, e só empatou com o União do Vale, em 1 a 1, perdendo o ponto extra nos pênaltis por 3 a 2. Resultados : Amparo (3) 2 x 2 (2) Águas de Lindóia, Andradina 2 x 1 Iracemapolense, Corinthians-B 3 x 0 Elosport, Jacareí 2 x 1 Paulistano, Joseense 1 x 0 Grêmio Barueri, Montenegro 1 x 0 Comercial de Tietê, Osan 1 x 0 União Suzano, Ginásio Pinhalense 2 x 3 Paulista de Caieiras, Pirassununguense 2 x 0 Tanabi, Prudentino 3 x 1 Catanduvense, Ranchariense 0 x 4 Itararé, Serra Negra 0 x 2 Guaçuano, União do Vale (3) 1 x 1 (2) Ponte Preta-Sumaré, Vocem 4 x 1 Gazeta. Classificação - Grupo I: 1) Joseense 38 pontos; 2) Paulista de Caieiras 29; 3) Ponte Preta Sumaré 28; 4) União do Vale, Amparo e Guaçuano 25; 7) Jacareí 22; 8) Osan 21; 9) Ginásio Pinhalense 15; 10) Águas de Lindóia e Grêmio Barueri 14; 12) Paulistano 10; 13) Serra Negra 9; 14) União Suzano -5. Grupo II: 1)Comercial de Tietê, Corinthians-B e Pirassunguense 31; 4) Montenegro 27; 5) Tanabi 14; 6) Itararé 23; 7) Elosport e Prudentino 22; 9) Vocem 20; 10) Iracemapolense e Andradina; 12) Gazeta 7; 13) Catanduvense -2; 14) Ranchariense -4.