Três empates na Série B do Paulistão Muito equilíbrio e muitos empates foram registrados neste domingo, na terceira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série B. São Carlos e Campinas, apontados como favoritos ao acesso, empataram por 2 a 2, em São Carlos (SP), para um público de quase cinco mil pessoas. O empate foi heróico para o time de Campinas, que igualou o placar aos 47 minutos do segundo tempo quando já estava com um jogador a menos. O São Carlos lidera o Grupo 6, com 7 pontos, seguido por Campinas e Palmeirinha, com quatro e por Jabaquara, com 1 . No Grupo 9, no Vale do Paraíba, Jacareí e Osvaldo Cruz se mantiveram juntos na liderança, com cinco pontos, ao empatarem por 1 a 1. No Grupo 8, outro empate de líderes: Santacruzense 1 x 1 Guaçuano. Ambos têm sete pontos. Nesta segunda-feira, a partir das 15 horas, o Grêmio Catanduvense defende a liderança, em Catanduva (SP), contra o Velo Clube, pelo Grupo 7. Nesta fase, os times de cada grupo se enfrentam em dois turnos e apenas os dois primeiros colocados se classificam. Confira os resultados da terceira rodada da segunda fase: Sábado - Força 0 x 1 Assisense. Domingo - Penapolense 1 x 0 Palestra; Santacruzense 1 x 1 Guaçuano; São Carlos 2 x 2 Campinas; Jabaquara 1 x 1 Palmeirinha e Capivariano 0 x 3 São Bernardo. Confira a classificação desta segunda fase: Grupo 6 - 1.º - São Carlos, 7 pontos; 2.º - Palmeirinha, 4 (3 gols pró); 3.º - Campinas, 4 (2 gols pró); 4.º - Jabaquara, 1. Grupo 7 - 1.º - Catanduvense, 6 pontos; 2.º Assisense, 4; 3.º - Velo Clube, 2; 4.º - Força, 1. Grupo 8 - 1.º - Guaçuano, 7 pontos (saldo 6); 2.º - Santacruzense, 7 (saldo 3); 3.º - Penapolense, 3; 4.º - Palestra, zero. Grupo 9 - 1.º - Jacareí, 5 pontos (4 gols pró); 2.º - Osvaldo Cruz, 5 (2 gols pró); 3.º - São Bernardo, 3; 4.º - Capivariano, 2.