Três empresas disputam o Palmeiras O Palmeiras pode ter atualmente um time limitado, mas sua camisa continua valendo muito. Ter de disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro não preocupa os homens de marketing da Mizuno, da Adidas e da Diadora, três das principais marcas que estão em disputa para fornecer material ao clube. O ?martelo? será batido no início da semana. "O Palmeiras tem milhões de torcedores, gente que consome. É um aspecto que independe da situação difícil pela qual o clube passa agora", diz Luciano Kleiman, gerente de marketing da Adidas. "Além do mais, um contrato desse tipo é sempre algo de médio prazo, as coisas podem melhorar." A Adidas, multinacional alemã, entrou em janeiro nas "conversas" abertas pela diretoria do Palmeiras, que depois de 12 anos de Rhumell deve trocar de fornecedor de material esportivo. A Agência Estado apurou que o clube cansou dos problemas da empresa, mas não tomou medidas legais temendo não receber o que a Rhumell estaria lhe devendo. Os executivos desconversam, mas estima-se em R$ 3 milhões por ano o valor pago pela fornecedora de material esportivo ao clube - dinheiro, por exemplo, que o São Paulo deve receber da Topper. "Mas não se trata só de dinheiro. Funciona com base em royalties. Se a camisa vende, uma parte vai para o clube", explica um alto funcionário da Topper, que assinou contrato em janeiro com o clube do Morumbi. A patrocinadora de Rivaldo também está na briga pela camisa do Palmeiras. Pela primeira vez, a Mizuno resolveu investir num clube brasileiro. "O Mustafá Contursi (presidente do Palmeiras) nos garantiu que não haverá leilão, que a melhor proposta será aceita", diz Gilberto Carlos Alves, gerente de marketing esportivo da São Paulo Alpargatas, dona da marca Mizuno. "Palmeiras é sempre Palmeiras, a paixão vai aumentar. Lembra do Fluminense rebaixado? Era casa cheia todo jogo." A Diadora - que ao contrário do que foi divulgado pela imprensa na semana passada, não chegou a um acordo com o Palmeiras - também aposta no crescimento da "paixão alviverde" e conseqüente aumento das vendas de camisas. A proposta da multinacional italiana será apresentada oficialmente nesta quinta-feira ao clube.