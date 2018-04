Três equipes avançam à segunda fase da Copa do Brasil

SÃO PAULO - Mais três times garantiram a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil nesta quarta-feira. O Botafogo confirmou o favoritismo sobre o Sobradinho-DF, assim como o Avaí, que fez o dever de casa ao bater o Volta Redonda-RJ. A grande surpresa foi o São Bernardo-SP ter eliminado o Paraná, longe de seus domínios. Agora já são 36 clubes classificados e 16 confrontos definidos.

Contando com uma boa atuação do holandês Seedorf e com dois gols de cabeça, o Botafogo venceu o Sobradinho, por 2 a 0, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e garantiu a classificação. Os gols foram marcados por Rafael Marques e Fellype Gabriel. Na próxima fase, o time carioca terá pela frente CRB-AL ou Fast Club-AM, que se enfrentam nesta quinta, em Maceió.

Quem também não encontrou muitas dificuldades para avançar foi o Avaí, que goleou o Volta Redonda por 4 a 1, no estádio da Ressacada, em Florianópolis, e agora vai enfrentar o América-MG. Na partida de ida, no interior do Rio de Janeiro, o time catarinense havia perdido por 1 a 0.

No duelo mais emocionante desta quarta, o São Bernardo venceu o Paraná por 3 a 2, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, e vem fazendo bonito em sua primeira participação em competições nacionais. Na ida, em São Bernardo do Campo, houve empate por 1 a 1. Classificado, o time paulista encara o Criciúma-SC, que passou pelo Noroeste-SP na primeira fase.

Confira os 16 jogos já definidos na 2.ª fase da Copa do Brasil:

Resende-RJ x Cruzeiro-MG

Crac-GO x Betim-MG

Ponte Preta-SP x Bragantino-SP

Flamengo-RJ x Campinense-PB

Santos-SP x Joinville-SC

Internacional-RS x Santa Cruz-PE

Goiás-GO x Santo André-SP

Sport-PE x ABC-RN

Vitória-BA x Salgueiro-PE

Atlético-GO x Cianorte-PR

Bahia-BA x Tupi-MG

Confiança-SE x Fortaleza-CE

Naviraiense-MS x Paysandu-PA

Figueirense-SC x Arapongas-PR

Criciúma-SC x São Bernardo-SP

Avaí-SC x América-MG