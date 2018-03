Três faltam na reapresentação do Bota Os atacantes Donizete e Taílson, além do meia Souza, não se reapresentaram com os outros jogadores do Botafogo nesta segunda-feira. Segundo a diretoria do clube, Donizete está gripado, enquanto Taílson e Souza não conseguiram passagem para voltar ao Rio. A previsão é de que eles se reapresentem amanhã. Apesar de a diretoria do Botafogo informar que vai contratar um novo treinador, foi o técnico interino Dé quem recepcionou os jogadores na volta aos treinos depois do período de folga. O lateral-esquerdo Misso disse que a indefinição no futebol do clube prejudica a todos. "Ainda não temos nada planejado. Com certeza, isso vai atrapalhar na preparação para o Campeonato Brasileiro", avaliou.