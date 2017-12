Três jogadores terão de cumprir suspensão na Copa De todos os 736 jogadores que disputarão a Copa do Mundo da Alemanha, três não poderão estrear com suas seleções por causa de suspensões pendentes em torneios organizados pela Fifa. O atacante alemão Mike Hanke terá de cumprir dois jogos de suspensão por causa de uma expulsão na decisão do terceiro lugar da Copa das Confederações de 2005, quando a Alemanha derrotou o México por 4 a 3. Hanke só poderá jogar na última partida da primeira fase da Copa, quando os alemães enfrentarão o Equador. O lateral-direito da Coréia do Sul, Dong Jin Kim, foi expulso na última partida das Eliminatórias para a Copa e terá de cumprir um jogo de suspensão. Outro que ficará de fora por uma partida é o zagueiro Nemanja Vidic, da Sérvia. Ele também foi expulso nas Eliminatórias. A Copa do Mundo começa no dia 9 de junho, com o jogo entre Alemanha e Costa Rica. O Brasil estréia contra a Croácia, no dia 13.