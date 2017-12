Três jogos abrem 17ª rodada da Série B A 17ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B será aberta nesta terça-feira com três jogos, dois deles envolvendo paulistas em situações diferentes. O Guarani sonha com uma vaga na segunda fase, enquanto o União Barbarense tenta escapar da zona de rebaixamento. O Sport recebe o lanterna Criciúma. Todos os jogos começam às 20h30. No Estádio Brinco de Ouro, Guarani e Vila Nova jogam de olho na zona de classificação, num jogo tipicamente de seis pontos. O time campineiro tenta se recuperar da derrota para o Gama. Com 22 pontos, se vencer assumirá provisoriamente a oitava posição. Na sexta colocação, com 25 pontos, o Vila Nova está motivado, já que vem de quatro vitórias consecutivas. No Estádio da Ressacada, o Avaí sonha em voltar à zona de classificação recebendo o União Barbarense. O time paulista está há três rodadas sem vencer e está na 20ª posição, com 17 pontos. O Avaí é o décimo, com 23 pontos. Em Recife, no Estádio Ilha do Retiro, o Sport recebe o ameaçado Criciúma, lanterna da Série B, com apenas 13 pontos. Desde que chegou ao Sport, o técnico Edinho Nazareth venceu seus dois jogos: Náutico e Caxias. Assim, saiu da zona intermediária para figurar em sétimo, com 24 pontos, lutando por uma das oito vagas na próxima fase.