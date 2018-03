Três jogos abrem 6ª rodada da Série B2 O Campeonato Paulista da Série B2 tem três jogos neste sábado. Pelo Grupo 1, o invicto e vice-líder Águas de Lindóia (11 pontos) vai a Jales enfrentar a Jalesense (10), terceiro colocado. No Grupo 2, dois jogos também estão marcados para as 15 horas. Em São José dos Campos, o Joseense (7), quarto colocado, enfrenta o Campinas (7), que vem logo em seguida. Fechando a rodada, o Guarujá (0), único time que ainda não pontuou, tem uma parada difícil pela frente. Mesmo jogando em casa, tenta marcar seus primeiros pontos contra o Grêmio Barueri (13), líder invicto do Grupo 2. O domingo reserva ainda mais quatro partidas pela Série B2: 10 horas - Pirassununguense x Lençoense; 11 horas - Campo Limpo x Jabaquara e Elosport x Itararé; 15 horas - Radium x Guaçuano.