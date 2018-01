Três jogos abrem a rodada do Espanhol Três jogos abrem neste sábado a rodada do Campeonato Espanhol, mas a grande partida será mesmo no domingo, quando o líder Barcelona receberá o Betis - terceiro colocado - no Camp Nou. O time catalão tem 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, que está em segundo lugar e jogará domingo, fora de casa, contra o Albacete. Neste sábado, destaque para o Villarreal, que enfrentará o Athletic de Bilbao em casa - o time está em quarto lugar, com 47 pontos, e sonha com uma vaga na Liga dos Campeões da Europa. A Real Sociedad receberá o Osasuna e, em Zaragoza, a equipe local receberá o Valencia, quinto colocado, com 46 pontos. Espanyol e Sevilla também estão na briga por uma vaga na principal competição interclubes européia - ambos têm 46 pontos.