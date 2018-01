Três jogos abrem Copa Estado de São Paulo Três jogos nesta sexta-feira, às 20 horas, abrem a Copa Estado de São Paulo. A competição, que reúne 32 times divididos em quatro grupos com oito equipes cada, se estenderá até novembro, fazendo com que os clubes que estão fora das três divisões do Campeonato Brasileiro possam ficar em atividade. Em Campinas, o Guarani B, formado por jogadores que não vêm tendo oportunidades com o técnico Pepe no Brasileirão, enfrenta o São Bento, de Sorocaba, que tem no comando o experiente Pardal, técnico bastante conhecido no interior paulista. Outros dois jogos abrem o Grupo 3 da Copa Estado. Em São José do Rio Preto o América recebe a Internacional, de Bebedouro. Em Araçatuba os donos da casa enfrentam o Sertãozinho. Eis como será a rodada: sábado - 15h00 - Rio Claro x Nacional; Ferroviária x Atlético Sorocaba; domingo - 11h00 - Palmeiras-B x São Paulo-B; Ituano x São Caetano; Rio Branco x Juventus; XV de Piracicaba x Santo André; XV de Jaú x Osasco; Noroeste x Matonense; Marília x Taquaritinga; Paraguaçuense x Jaboticabal; Mirassol x Comercial; Rio Preto x Francana e Olímpia x Barretos.