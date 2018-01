Três jogos abrem rodada da A2 amanhã Por causa do carnaval, alguns jogos das Séries A2 e A3 do Campeonato Paulista foram antecipados de sábado para sexta-feira. Com isso, amanhã haverá três partidas pela segunda divisão estadual e mais outra pela terceira. Na A2, o destaque é o jogo entre o lanterna Araçatuba, que ainda não pontuou, e um dos líderes, o Bandeirante, que tem 7 pontos e está invicto. Outro time que não perdeu (só empatou até agora) é a Francana, que irá receber o Atlético Sorocaba também nesta sexta-feira. Outra partida marcada para amanhã pela Série A2 será entre Comercial e Nacional, no estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Na última quarta-feira, os reservas do Comercial foram disputar um amistoso contra o Olimpia, do Paraguai, em Ciudad del Este, e sofreram uma goleada de 6 a 1, o que desanimou bastante o grupo. Pela A3, no único jogo nesta sexta-feira, o Barretos joga em casa contra o Osasco. O líder da terceira divisão estadual é o Oeste, de Itápolis, que conseguiu 100% de aproveitamento até agora e só joga no sábado, assim como as demais equipes.