Três jogos abrem rodada da Série A3 Três jogos abrem a 21ª rodada do Campeonato Paulista da Serie A3, neste sábado. À tarde, às 15h30, no Vale do Paraíba, o Taubaté (31) sexto colocado, enfrenta o Independente(21), 13º colocado. Os outros dois jogos acontecem à noite. Às 20h30, em Itápolis, o vice-líder Oeste (36) enfrenta o XV de Jaú (25). Às 21h00, em Barretos, o time da casa, quinto colocado com 31 pontos, pega o Palmeras B, terceiro colocado com 36 pontos. Este jogo será transmitido, ao vivo, pela Rede Vida. Os outros cinco jogos serão realizados domingo: às 10 horas - Internacional x Ferroviáia (Rede Vida), Sertãozinho x Osasco, Taquaritinga x Garça; 11 horas - XV de Piracicaba x Noroeste; 16 horas - Jaboticabal x União Mogi. Pela Série B1, em Mauá, às 11 horas, se enfrentam Mauaense x Santaritense. Os outros seis jogos acontecem domingo.